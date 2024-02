Cicciano, incidente stradale mortale: oggi i funerali di Maurizio

CICCIANO (nl)- Una città ancora sotto choc. Cicciano si è svegliata triste anche questa mattina dopo il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì in via Tavernanova, nei pressi dell’isola ecologica comunale. A perdere la vita Maurizio Napolitano, 22enne di Cicciano, che era il passeggero di una Fiat 500 con altri due amici (un 23enne e un 24enne sempre di Cicciano) ricoverati attualmente in condizioni serie negli ospedali di Nola e Napoli. Tanti i messaggi social per ricordare Maurizio che ha giocato fino allo scorso anno come portiere in una squadra di calcio a 5 e sul posto della tragedia sono comparsi fiori, lumini e la foto dello sfortunato Maurizio. Questa mattina è stato effettuato al II Policlinico di Napoli l’esame autoptico mentre i funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi alle 16 nella chiesa di San Giacomo Apostolo nella frazione di Cutignano a Cicciano.