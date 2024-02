Serie A, Gaetano si presenta a Cagliari: “Non vedo l’ora di giocare”

E’ arrivato questo pomeriggio a Cagliari Gianluca Gaetano. Il 24enne fantasista di Cimitile è arrivato in prestito oneroso dal Napoli per i prossimi sei mesi. Per il numero 70 rossoblù, campione d’Italia lo scorso anno con i partenopei, una nuova avventura alla corte di mister Claudio Ranieri per cercare di centrare l’obiettivo salvezza. Per lui quest’anno 9 presenze in serie A (una da titolare nel derby contro la Salernitana) con un gol nello 0-4 di Lecce-Napoli quando in panchina c’era ancora Rudi Garcia, una in Champions League e una in Coppa Italia. “Sono molto contento di essere qui a Cagliari e non vedo l’ora di scendere in campo” le prime parole di Gaetano ai canali social della squadra sarda che sarà impegnata lunedì sera all’Olimpico contro la Roma.