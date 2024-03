Questa notte i carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Pasquale Nastro a Gragnano per l’incendio di 6 auto. Secondo quanto finora ricostruito, ancora da verificare, l’incendio sarebbe partito da una vettura, spostandosi lentamente verso le altre vicine. Le fiamme hanno lambito anche un palazzo, poi evacuato per sicurezza per qualche ora. Estinto il rogo, si è verificato che la struttura non avesse danni strutturali. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire origine e matrice dell’incendio.