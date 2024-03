Ambiente, accordo tra comune Pomigliano d’Arco e Plastic Free

E’ stato siglato stamattina un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco e l’associazione Plastic Free mirato, tra l’altro, a creare un canale diretto tra le parti. All’incontro e alla firma del protocollo sono intervenuti l’assessore all’Ambiente, Maria Rosaria Toscano, e il referente provinciale dell’associazione Plastic Free di Napoli, Francesco Gallina, insieme con alcuni volontari del territorio. “Come amministrazione – ha sottolineato Maria Rosaria Toscano – siamo felici di poter formalizzare l’impegno preso con Plastic Free. Fin dall’inizio d’attività di questa associazione ambientalista, tra le più attive del nostro territorio, abbiamo sempre collaborato e operato per l “interesse dell’ambiente e la tutela del decoro della nostra città. L’impegno e la disponibilità proseguono. Speriamo che questo esempio possa essere colto anche da altri cittadini e altre associazioni, in modo che una maggiore attenzione verso il nostro ambiente possa garantirci un domani più pulito, con meno plastica e inquinamento”.

L’accordo è finalizzato a semplificare i passaggi burocratici tra le parti per consentire a Plastic Free la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio. Un impegno che è mirato, inoltre, a creare un canale di comunicazione diretto tra le parti, per lo sviluppo dell’associazione sul territorio e per il miglioramento della città verso la tematica green. Il referente di Plastic Free, ha sottolineato che con la sigla all’accordo “è stato rinnovato il patto di amicizia tra il Comune di Pomigliano d’Arco e l’associazione”.

“Questa volta era presente anche una delegazione di volontari – ha aggiunto Gallina – che in questo periodo si sono dati un gran da fare con le sensibilizzazioni scolastiche. La fiducia nel nostro operato ci stimola e incoraggia a fare ancora di più e ancora meglio per la nostra cittadinanza”. Il Comune di Pomigliano d’Arco ha ottenuto, poche settimane fa, anche il riconoscimento ‘Plastic free’ da parte della Plastic Free Onlus, titolo assegnato ad altre 110 amministrazioni comunali italiane, di cui solo 7 in Campania. Il premio sarà consegnato il 9 marzo a Milano, e riconosce gli sforzi dei comuni nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani e la collaborazione con la onlus.