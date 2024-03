Picchia e minaccia l’ex compagna: arrestato 51enne

Avrebbe aggredito e minacciato a più riprese l’ex compagna, arrivando a minacciarla di morte. Una vita d’inferno alla quale hanno messo fine oggi i carabinieri della stazione di Gragnano, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 51 anni, di Casola di Napoli. Le accuse sono di atti persecutori, danneggiamento, furto e violazione di domicilio. Tutto sarebbe andato avanti, stando alle indagini portate avanti dai militari dell’Arma, dallo scorso dicembre e fino almeno a metà febbraio. In particolare l’uomo, per futili motivi di gelosia, avrebbe molestato l’ex compagna, picchiandola, ingiuriandola e inviandole continui messaggi sul cellulare. Non solo, il 51enne – sempre stando a quanto ricostruito dagli inquirenti – avrebbe minacciato di morte la ex, arrivando anche a puntarle le forbici all’addome. Per queste ragioni, la donna si sarebbe vista costretta a modificare le proprie abitudini, cambiando gli orari ei percorsi abituali, fino ad uscire di casa il meno possibile per timore di incontrarlo. I carabinieri hanno infine accertato come il 51enne in una circostanza, utilizzando le chiavi dell’abitazione della vittima in precedenza sottratte alla stessa, si sarebbe introdotto nell’appartamento con il solo proposito di controllarla. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.