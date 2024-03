Doppio finanziamento per il Comune di Cicciano in arrivo dalla Regione Campania. Il primo riguarda l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport, la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive. L’ente di corso Garibaldi, guidato dal sindaco Giuseppe Caccavale, che ha partecipato con il Centro Polifunzionale “Costanzo e Chiara” riceverà un contributo di circa 1,4 milioni di euro per la riqualificazione del centro sportivo Gescal di Cicciano dove in un primo momento era stato progettato il nuovo mercato comunale. Nell’area riqualificata che sarà recintata e videosorvegliata sono previsti un campo di calcio a 8, un campo di calcio a 5, un campo polivalente, una palestra coperta con spogliatoi e una palestra all’aperto con un’area parcheggio.

Nel secondo finanziamento per l’avviso pubblico in favore degli enti locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici arriveranno dalla Regione Campania oltre 180mila euro complessivi per le scuole: la primaria “Giovanni Bovio” (70mila euro circa), l’infanzia e primaria “Pontillo-Castoria” (57mila euro circa) e la secondaria “Giovanni Pascoli” (55mila euro circa). Un totale complessivo di 1,5 milioni di euro. “Il lavoro alla lunga paga: siamo soddisfatti per questi finanziamenti che possono migliorare la qualità delle strutture esistenti e la qualità della vita per i nostri residenti. La scelta di delocalizzare il nuovo mercato comunale era subordinata anche all’approvazione di questo progetto ed in ogni caso non volevamo perdere le strutture sportive già esistenti in quell’area e per le quali il comune aveva investito delle risorse” dice il consigliere delegato allo Sport Salvatore Santoriello che ha seguito e voluto fortemente questo progetto.