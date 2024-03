Cicogna reale in difficoltà in un canale di bonifica: salvata

I militari appartenenti al nucleo carabinieri forestali di Castel Volturno, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta da privato cittadino per la presenza di una cicogna all’interno di un canale di bonifica in comune di Cancello ed Arnone, sono prontamente intervenuti insieme al personale di recupero animali del servizio veterinario dell’Asl di Caserta.

Giunti sul posto i militari, una volta individuato l’esemplare di avifauna in questione, resisi conto delle difficoltà di volo, si sono calati all’interno del canale di bonifica e, mediante l’ausilio di attrezzature messe a disposizione dall’ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Castel Volturno, anch’essi intervenuti sul posto, è stato possibile recuperare in sicurezza l’esemplare di cicogna bianca che è stato subito trasportato all’ospedale veterinario Frullone di Napoli per le necessarie e dovute cure del caso.

Dalle prime notizie è escluso che l’animale sia stato ferito da colpi di arma da fuoco. L’esemplare di cicogna recuperata dovrebbe appartenere alla coppia che oramai da diversi viene stabilmente a riprodursi su un traliccio in Cancello ed Arnone, in quanto il luogo di ritrovamento è distante poco più di 800 metri dal luogo di nidificazione. L’animale verrà sottoposto alle cure del caso e non appena le sue condizioni di salute si saranno ristabilite si procederà alla sua reimmissione in natura.