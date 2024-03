Cultura e legalità, a Cimitile arriva il procuratore Nicola Gratteri

Martedì 19 marzo, alle 15,30, nella parrocchia San Felice in Pincis di Cimitile, in corso Umberto I, è in programma la presentazione del libro: “Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘Ndrangheta”, di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso edito da Mondadori.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Obiettivo III Millennio, dalla Fondazione Premio Cimitile e dal comune di Cimitile, con il coinvolgimento delle scuole del territorio e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, si pone come obiettivo la diffusione della cultura della legalità, nell’ambito del trentennale dell’associazione Obiettivo III Millennio di Cimitile.

In un mondo sempre più interconnesso, dove le distanze vengono annullate da un click e i luoghi d’incontro virtuali stanno soppiantando quelli reali, anche le mafie stanno imparando ad adattarsi: sfruttando la potenzialità della tecnologia, si addentrano nello spazio digitale come fosse un nuovo territorio di conquista. Ancora una volta, la criminalità organizzata dà prova di essere estremamente flessibile e capace di stare al passo coi tempi. Non si serve di picciotti rozzi e sfrontati, ma di abili professionisti con competenze nel settore informatico e finanziario. Le sue armi sono oggi hardware e software sofisticatissimi, che permettono di insinuarsi negli angoli più oscuri del web.

Alla presentazione del libro interverranno: Filomena Balletta, sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile; Anna Iossa, dirigente scolastico dell’istituto “Merogliano-Guadagni” di Cimitile; Arturo Rianna, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Giovanni De Riggi, parroco di Cimitile; Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli. Coordinerà: Autilia Napolitano, giornalista, direttrice della Mondadori di Nola.