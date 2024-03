il Nola torna a giocare dopo la pausa forzata, torna allo Sporting e torna anche alla vittoria. E i tre punti sono davvero pesanti perchè arrivati contro l’Acerrana, regina del girone A. E’ la gara d’esordio per mister Karel Zeman, è un turno infrasettimanale ma nolani e acerrani sugli spalti regalano uno spettacolo di un’altra categoria. In campo partono meglio gli ospiti. Al 9′, infatti, l’Acerrana è già in vantaggio: azione manovrata che libera De Simone in area, il calciatore granata non si fa scappare l’occasione e batte in anticipo Sorrentino in uscita. Al 19′ il Nola reagisce con un tiro di Esposito che però finisce di poco alto. Al 28′ occasionissima per il Nola: cross dalla sinistra e inzuccata di Pozzebon, la palla però si stampa sul palo. Al 36′ De Simone va vicino alla doppietta ma la sua conclusione a rimorchio va alta. Al 40′ ancora Esposito pericoloso con uno dei suoi tiri a giro, Rendina però vola e devia in angolo la conclusione del ninja. Dal corner però arriva il pari del Nola: cross perfetto di Dell’Orfanello, nella mischia sbuca Petrarca che di testa insacca in rete. Il Nola è in palla e si vede.

SECONDO TEMPO – Anche nella seconda frazione la musica non cambia. Al 60′ i bianconeri sono nuovamente pericolosi con una rovesciata di Marin che però va fuori. Al 70′ si rinnova il duello Esposito-Rendina ma ancora questa volta il portiere acerrano è prodigioso e para in bello stile la girata al volo del ninja. A 4′ dalla fine il Nola va vicinissimo al gol: Rendina esce, un difensore lo anticipa e serve causalmente Pozzebon che però non ci pensa due volte e tira al volo dalla lunga distanza, la palla però va ancora sul palo. Il legno nega l’eurogol al bomber nolano che però dovrà aspettare solo 8 minuti per poter esultare. In pieno recupero, infatti, arriva il vantaggio del Nola: cross al centro, mischia in area piccola, la palla volteggia e Pozzebon questa volta inzucca in rete e fa esplodere lo Sporting. Game, set, match. Il Nola batte l’Acerrana, consolida la terza posizione e vola ancora in direzione dei playoff.

DICHIARAZIONI – “E’ stata una bella emozione oggi davanti ad un pubblico eccezionale – ha dichiarato mister Karel Zeman – E’ ovvio che esordio migliore non potevo chiedere. L’avversario era importante e abbiamo fatto una gara importante. Non mi sono piaciuti i primi minuti ma poi dopo siamo usciti bene e abbiamo credo meritato di vincere oggi”.

“Una vittoria importante – ha affermato Demiro Pozzebon – Contentissimo per il gol vittoria, per me non era stata una gara semplice ma poi ce l’ho fatta ed è stato bellissimo segnare davanti a questo pubblico”.

“Per noi era imprescindibile vincere e l’abbiamo fatto – ha aggiunto Diego Petrarca – Il gol lo dedico ovviamente a mia figlia che è appena nata. Vedere tanta gente allo stadio oggi è stata una bella emozione. Lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi e ora torneremo a pensare al nostro traguardo”.

IL TABELLINO

NOLA – ACERRANA 2-1

Nola: Sorrentino, Dell’Orfanello, Esperimento (61′ Pissinis), Petrarca, Di Finizio (77′ Caliendo), Biason, Marin, Longobardi, De Rosa (69′ Corbisiero), Esposito, Pozzebon. A disposizione: Angarelli, De Angelis, D’Ascia, De Luca, De Filippis, Guadagni. Allenatore: Karel Zeman.

Acerrana: Rendina, Akrapovic, Lagnena, De Giorgi, Dommarco, Lettieri (61′ Liberti), Fontanarosa, De Simone (80′ Esposito), Ndiaye (77′ Sicuro), Onda (72′ Elefante), Lepre (86′ Aracri). A disposizione: Merola, Todisco, Palladino, Ascenzio. Allenatore: Giovanni Sannazzaro.

Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto (assistenti Tallarico di Ercolano e Sannino di Torre Annunziata).

Reti: De Simone 9′ (A), Petrarca 41′ (N), Pozzebon 90’+4 (N).

Note: ammoniti Esperimento, Pozzebon e Dell’Orfanello per il Nola; ammoniti Esposito, De Giorgi e Fontanarosa per l’Acerrana.