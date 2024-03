Confermato l’appuntamento a Nola con il Mercato della Terra domenica 17 marzo, dalle ore 9 alle 13, in villa comunale per la spesa buona, pulita e giusta secondo le linee guida di Slow Food. Nell’ultimo fine settimana della stagione invernale l’attesa iniziativa, promossa da Slow Food Agro nolano, ci conduce – come ogni terza domenica del mese – alla scoperta della biodiversità del territorio e delle produzioni di qualità, iniziando ad assaporare le prime produzioni primaverili. Confermato l’appuntamento a Nola con il Mercato della Terra domenica 17 marzo, dalle ore 9 alle 13, in villa comunale per la spesa buona, pulita e giusta secondo le linee guida di Slow Food. Nell’ultimo fine settimana della stagione invernale l’attesa iniziativa, promossa da Slow Food Agro nolano, ci conduce – come ogni terza domenica del mese – alla scoperta della biodiversità del territorio e delle produzioni di qualità, iniziando ad assaporare le prime produzioni primaverili.

Questa domenica alle ore 11 è in programma il Laboratorio del Gusto sul Fagiolo Dente di Morto di Acerra, pregiato cannellino Presidio Slow Food a rischio di estinzione, a cura dell’azienda agricola Luigi Turboli e con la partecipazione dell’associazione Cuochi Torre del Greco Area Vesuviana Nolana. Il Dente di Morto ha una buccia sottile, quasi impercettibile al palato, e cuoce rapidamente, caratteristiche che si sono fissate nel tempo in virtù della coltivazione su terreni di natura vulcanica ricchi di elementi nutritivi, che ne comprovano l’eccellente pastosità e il sapore intenso.

Sui banchi del Mercato è possibile trovare prodotti locali, freschi e rigorosamente di stagione: verdure, frutta, legumi, conserve, formaggi vaccini e ovini, salumi, miele, succhi e confetture artigianali, uova, pane, dolci e farine di grani antichi, frutta secca, olio extravergine di oliva, vini, birre e tanto altro ancora. Il Mercato della Terra, intitolato al cuoco Ruperto da Nola, è entrato a far parte della grande rete dei Mercati Slow Food e della Coalizione dei mercati contadini del mondo, l’organizzazione no-profit presente in 50 Paesi che riunisce decine di migliaia di famiglie contadine. I prodotti sono presentati direttamente dai contadini che li producono, rispettando metodi ambientalmente sostenibili, proposti a prezzi equi sia per chi compra che per chi vende.