Previsioni meteo: a Pasqua piogge al Nord e caldo al Sud

Pasqua con piogge al Nord e caldo al Sud. “Vivremo 2-3 giorni di scirocco con forti fenomeni al Nord, momenti di instabilità al Centro e vento forte”, osserva il meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.ilmeteo.it. “Da martedì – aggiunge – rivedremo il sole ovunque”. La previsione per le prossime ore indicano “un peggioramento verso Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia” con neve dal pomeriggio oltre i 1.600-1,800 metri sulle Alpi occidentali; al Centro si prevede un velato, ma con schiarite sul Lazio e sul versante adriatico; al Sud previste temperature in aumento, oltre i 25 gradi.

PASQUA – Per il giorno di Pasqua tempo ancora instabile al mattino tra Nord e Toscana, con un peggioramento dal pomeriggio a iniziare dal Piemonte verso Est con acquazzoni sparsi al settentrione e tra Toscana, Umbria e Marche settentrionali. “A Sud di una linea immaginaria Livorno-Ancona – prosegue Gussoni – il tempo dovrebbe essere asciutto e decisamente soleggiato soprattutto sulle regioni meridionali”. In Sicilia, Calabria e Puglia la temperatura potrebbero superare 30 gradi. Lo scirocco, ancora intenso, potrebbe creare “disagi in mare sui bacini più esposti a questo vento”.

PASQUETTA – Per il lunedì di Pasqua al mattino si prevedono rovesci su parte del Nord e in Toscana; nel pomeriggio “potrebbero arrivare degli scrosci anche sul resto del Centro”; sole al Sud, con temperature in leggero calo.

IL DETTAGLIO – Sabato 30: a Nord peggiora con rovesci specie al Nord-Ovest, neve sulle Alpi occidentali; al Centro soleggiato, peggioramento in serata sull’Alta Toscana; a Sud bel tempo e caldo. Domenica 31: a Nord rovesci da Ovest verso Est, neve sulle Alpi; al Centro piogge sull’Alta Toscana, variabile altrove; a Sud bel tempo e caldo estivo. Lunedì : a Nord miglioramento a al Nord-Ovest, acquazzoni sparsi altrove, neve sulle Alpi orientali; al Centro acquazzoni sparsi; a Sud bel tempo e caldo.