Terremoto, scossa avvertita a Napoli e in provincia

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita poco dopo le 19 in diversi quartieri di Napoli e in molti comuni della provincia sopratutto nella zona di Casalnuovo di Napoli e nella zona vesuviana. Sui social si moltiplicano i messaggi in cui le persone segnalano di aver sentito un “forte terremoto”. Il terremoto è stato sentito particolarmente nei quartieri della zona orientale del capoluogo, più vicini alla zona del Vesuvio. In alcuni casi la gente è scesa nelle strade. La scossa di terremoto delle ore 19.08 nell’area vesuviana è stata di magnitudo 3, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è localizzato alle pendici del vulcano, in una zona fortemente popolata poco distante da Napoli. Il terremoto è stato registrato a 2,9 chilometri di profondità, dato che in un primo momento era stato stimato a 1,3 chilometri. Per ora non si segnalano danni a persone o cose.