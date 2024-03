Trasporti, Circum prolunga corse per la domenica di Pasqua

Domenica prossima, in occasione della Pasqua, i treni della linea Cumana e quelli della linea vesuviana Napoli-Sorrento, effettueranno il servizio per l’intera giornata, con eccezione di una sosta di circa due ore (dalle 14 alle 16), mentre la circolazione sulle altre linee ferroviarie gestite da Eav terminerà invece alle ore 14. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che in una nota diramato dal suo ufficio stampa fa sapere che “sul sito eavsrl.it sono riportate, per ogni linea, le ultime corse prima della sospensione del servizio. Sempre sul sito è possibile consultare, per la Cumana e per la linea vesuviana Napoli-Sorrento, gli orari delle prime corse alla ripresa del servizio a partire dalle ore 16”.

PASQUETTA – Nella giornata di lunedì 1 aprile (lunedì in Albis) il servizio si svolgerà regolarmente come da programma relativo all’orario festivo, ad eccezione della linea Metropolitana Piscinola-Aversa, che invece osserverà programma orario feriale. La funivia del Faito, che tornerà in funzione dalla ore 10 di sabato, prolungherà le corse nella giornata di Pasqua. Dalle 10 alle 13 nella fascia mattutina, con ripresa del servizio alle 16 e fino alle 19. Prolungamento anche nel giorno di Pasquetta, con ultima corsa prevista alle 19.20. I servizi su gomma infine nella giornata di Pasqua inizieranno alle ore 7 e si fermeranno alle ore 13.30, ad eccezione delle linee sulle isole di Procida e Ischia e di quelle Miseno-Cuma, Baia-Torregaveta, Torregaveta-Monte di Procida, linea interna del porto e supporto treni Sorrento, per le quali verrà effettuato regolarmente servizio secondo gli orari stabiliti per le giornate festive. Anche in questi casi, tutti i dettagli, le informazioni e gli orari sono presenti sul sito di Eav.