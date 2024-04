Anas, al via lavori di nuova pavimentazione lungo la statale 162

Lungo la strada statale 162 dir “del Centro Direzionale” hanno preso il via lavori di nuova pavimentazione – per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro – in tratti saltuari dell’arteria viaria (lunga oltre 18 km) compresi alcuni svincoli di collegamento con l’autostrada, tra i territori comunali di Napoli, Cercola, Pollena Trocchia, Pomigliano, Sant’Anastasia, Castello di Cisterna e i territori dell’area nolana.

Nel dettaglio, le attività – che permetteranno di potenziare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera infrastruttura stradale – verranno eseguite con l’attivazione del restringimento di carreggiata in funzione dell’avanzamento dei lavori, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, fino al prossimo mese di settembre. Allo stato attuale i lavori interessano la tratta in corrispondenza del chilometro 4, nel territorio comunale di Cercola in direzione di Acerra. All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 40km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.