Dodici chili e mezzo di marijuana nascosti in bagno: arrestato

Oltre 12 chilogrammi di marijuana nascosti in bagno. E’ quanto hanno scoperto i Falchi della Squadra Mobile, durante dei controlli in piazza Mercato, a Napoli. L’attenzione degli agenti si è concentrata , da subito, su una persona già nota. L’uomo, che subito si è mostrato insofferente al controllo di polizia, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi. Da successivi controlli è emerso che quelle chiavi aprivano un locale che l’uomo utilizzava per nascondere la droga: i bagno sono state trovate 10 buste sottovuoto contenenti circa 12,5 chili di marijuana. Per questo, un 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.