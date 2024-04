Irpinia, va a fuoco bus dell’Air Campania: autista miracolato

I vigili del fuoco di Avellino, alle 15:40 di oggi, sono intervenuti nel territorio del comune di Paternopoli in via San Nicola, per un incendio che ha visto coinvolto un pullman di linea dell’Air Campania in transito. Per fortuna a bordo del pesante automezzo non vi erano passeggeri ma solamente l’autista il quale è riuscito a mettersi in salvo per tempo. La sala operativa del comando di Avellino ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda e una dalla sede centrale di Avellino supportate entrambe da un autobotte proveniente sempre da Avellino. Le fiamme sono state spinte mettendo anche in sicurezza l’intera area dove è accaduto l’incendio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montella hanno effettuato i rilievi di competenza. Secondo una prima ricostruzione dei militari il rogo sarebbe attribuibile a un corto circuito divampato in fase di parcheggio al capolinea.