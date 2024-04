Minaccia la moglie con un martello, arrestato dalla polizia

Gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere Barra per la segnalazione di una donna minacciata dal marito. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna, che ha riferito , di essere stata minacciata con un grosso pezzo di marmo, un martello ed un coltello. L’uomo ha danneggiato anche la porta di ingresso dell’abitazione. I poliziotti si messi portati alla ricerca dell’uomo, che nel frattempo si era allontanato, e lo hanno rintracciato, poco dopo, in strada, con ancora tra le mani il grosso martello e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso anche del coltello. L’indagato, un 62enne napoletano, è stato arrestato per atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale.