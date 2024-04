Napoli, aggredisce la moglie e la minaccia con un palo di ferro

Ha sfondato la porta di casa con un palo di ferro e ha minacciato di morte la moglie. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia che si è presentata al commissariato di Secondigliano, a Napoli, e ha chiesto aiuto. Al loro arrivo i poliziotti hanno da subito notato che la porta di ingresso alle scale dello stabile presentava i vetri frantumati e che la porta di ingresso all’appartamento era fortemente danneggiata; una volta all’interno dell’abitazione, gli operatori hanno trovato una donna in forte stato di agitazione: era stata minacciata di morte ed aggredita dal marito con un palo di ferro nel tentativo di entrare nell’appartamento; l’epilogo di una discussione avvenuta per futili motivi la sera precedente quando il marito si era scagliato con violenza dapprima contro di lei e poi su mobili e suppellettili dell’abitazione. Proprio in quei momento, il marito è tornato a casa ed è stato bloccato non senza difficoltà dagli agenti. L’uomo, 48 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.