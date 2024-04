Moto contro autovettura nella notte: muore centauro 31enne

Un 31enne ha perso la vita nella notte a Capua in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della locale compagnia, è emerso che la moto del giovane ha impattato contro un’auto, per motivi in corso di accertamento, e il centauro è volato sull’asfalto, riportando lesioni fatali. L’auto era guidata da un 23enne, che è uscito illeso dallo scontro. L’incidente è avvenuto in via Napoli, in prossimità di un ponte, che è stato chiuso dai carabinieri per il tempo necessario per effettuare i rilievi dell’incidente.