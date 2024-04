Napoli, rapine e furti nella stazione della metro Cavour: sei arresti

Sono tutte italiane e pluripregiudicate le sei persone arrestate dai carabinieri e dalla Polfer con l’accusa di avere messo a segno una serie di borseggi e rapine nella stazione Cavour della linea 2 della metropolitana di Napoli.Le indagini che hanno portato alla contestazione, tra l’altro, del reato associativo, riguardano il periodo che va dal novembre 2022 al febbraio 2023.La banda, è emerso, prendeva di mira soggetti deboli, anziani, donne incinte e anche handicappati, e tra gli arrestati figura anche una donna. Complessivamente sono stati notificati tre arresti in carcere e tre ai domiciliari: i carabinieri della stazione Stella ha rintracciato e condotto nel carcere di Poggioreale Francesco Ziccardi, 56 anni, ritenuto il capo della banda; per Francesco De Matteo, 70 anni, e Amalia Ziccardi, 62 anni, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Gli agenti della Polfer hanno invece rintracciato e condotto in carcere il 48enne Battista Nicola, già ai domiciliari per altri reati. A Enzo De Ponte, 39 anni le nuove accuse gli sono state notificate nel carcere dove è già detenuto. Domiciliari infine per Angelo Maurano, 50 anni. Francesco Ziccardi e Enzo De Ponte vennero già arrestati il 3 aprile 2023 da carabinieri e polizia di Stato per la stessa tipologia di reati.