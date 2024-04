Nasconde 35 dosi di droga in una busta di patatine: arrestato

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Rosa hanno notato un uomo a piedi che, con fare circospetto, sembrava stesse attendendo qualcuno; difatti, dopo alcuni minuti, è stato avvicinato da un soggetto a bordo di un’auto al quale ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

Gli agenti di polizia lo hanno immediatamente raggiunto trovandolo in possesso di 40 euro, mentre, in una busta di patatine nascosta vicino ai cassonetti della nettezza urbana, dove lo avevano visto prelevare lo stupefacente, sono state rinvenute 35 dosi di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi. L’uomo, un 51enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.