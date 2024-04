I carabinieri del nucleo forestale di Roccarainola, durante una ricognizione per contrastare gli illeciti ambientali nel comune di Tufino, hanno denunciato una donna di 53 anni, titolare di un’autofficina, per gestione illecita di rifiuti ed emissioni in atmosfera senza la prevista autorizzazione. In particolare, i militari hanno rilevato che all’esterno dell’officina erano stati stoccati alcuni rifiuti speciali. I carabinieri forestali hanno anche accerartato che il locale adibito alla verniciatura delle auto non aveva l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L’area in cui erano stati stoccati i rifiuti è stata sottoposta a sequestro penale, insieme alle attrezzature per la verniciatura e a tutte le vernici e i solventi presenti nell’autofficina. La titolare dell’autofficina, una donna di 53 anni, è stata denunciata e contestualmente è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.164 euro per la mancata iscrizione nel registro delle imprese, con la sanzione accessoria del sequestro amministrativo.