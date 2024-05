Donare a chi è in un momento di difficoltà. Un obiettivo nobile quello che si propone l’associazione “Battenti Corpo di Cristo” di Cicciano che ha organizzato la prima “Raccolta alimentare” dando appuntamento a domenica 26 maggio nella storica chiesa del Corpo di Cristo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Tutti coloro che vorranno, potranno portare prodotti alimentari a lunga conservazione (pasta, scatolame, biscotti, sugo, olio, riso, latte e alimenti per l’infanzia); prodotti per la casa e per l’igiene. Gli esponenti dell’associazione saranno tutto il giorno in chiesa ad accogliere chi vorrà donare e a raccogliere tutti i prodotti offerti. Alla fine della “maratona di solidarietà” tutto ciò che sarà stato ottenuto con la raccolta alimentare, sarà devoluto alla Caritas di Cicciano in modo da distribuire il tutto alle famiglie che ne hanno bisogno.