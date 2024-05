Il Nola chiama a raccolta i tifosi per il Centenario: via alle adesioni

Il Nola si prepara ad affrontare il campionato che segnerà il Centenario. Sarà per

il Nola targato Langella un anno che darà inizio ad un percorso sportivo e societario solido

e proiettato verso il successo, con tante sorprese che saranno poi svelate proprio per

festeggiare i primi 100 anni di storia della blasonata società bianconera. Per la stagione

2024/2025, come annunciato dallo stesso presidente Giuseppe Langella in un video, i

Bianconeri saranno chiamati a disputare una stagione da protagonisti ed avranno

necessità di essere sostenuti da tifosi e appassionati. A tal proposito, la società ha quindi

fatto partire una vera e propria call, un’adunata per tutti quelli che hanno a cuore la

crescita del Nola. Una campagna di adesione per la prossima stagione che si divide

in due fasce di prezzo:

● Tribuna centrale coperta – 100 euro (50 euro per donne e 40 euro bambini tra i 12 e i 16

anni)

● Curva – 80 euro (50 euro per donne e 40 euro bambini tra i 12 e i 16 anni)

Le adesioni, valide per le gare casalinghe del Nola della prossima stagione che si

giocheranno allo stadio “Bisceglia” di Aversa, si potranno sottoscrivere nei pressi della

sede societaria del Nola 1925 in via Anfiteatro Laterizio 131 a Nola negli orari e nei

giorni comunicati costantemente sui profili social del Nola 1925.