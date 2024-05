Nola, furto al tabacchi e sparatoria: polizia evita tragedia

NOLA (nello lauro) – Un furto che poteva sfociare in una tragedia come quella avvenuta a Napoli dove perse la vita l’agente Pasquale Apicella. Siamo a Nola, poco dopo le 2 di notte, quando in via dei Mille (zona non lontana dall’ospedale e nei pressi dell’istituto Leone-Nobile” i ladri hanno svaligiato un tabacchi. I malviventi dopo aver trafugato una somma in contanti, hanno portato via oltre 10mila euro di tabacchi, gratta e vinci e dvr delle telecamere. Poi si sono dati alla fuga, ma hanno incontrato una volante del commissariato di Nola dal lato opposto della strada: i delinquenti hanno “puntato” l’auto della polizia e hanno accelerato per colpirla. Solo grazie all’intuito e all’abilità il poliziotto ha evitato una nuova tragedia sparando alcuni colpi di pistola verso gli pneumatici dell’auto lanciata a tutta velocità che ha dovuto giocoforza cambiare direzione per poi dileguarsi nella notte. Nessun danno agli agenti e alla vettura di servizio. I poliziotti attraverso testimonianze e filmati stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica per risalire al malviventi.