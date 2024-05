Nola, officina abusiva e sconosciuta al fisco: sequestro e denuncia

Un’autofficina ed un’autocarrozzeria, tra Nola e Pozzuoli, operavano in violazione delle leggi ambientali: lo hanno accertato i militari del gruppo carabinieri forestali di Napoli. In particolare, un’autofficina è risultata completamente abusiva e sconosciuta al fisco nella frazione di Piazzolla. Gli accertamenti effettuati in loco dai carabinieri del Nucleo Forestale di Roccarainola hanno evidenziato che l’attività era sprovvista di qualsiasi autorizzazione e che effettuava lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in modo illecito, senza alcuna documentazione che ne attestasse la destinazione. All’interno dei locali, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti, che è stato sottoposto a sequestro penale insieme all’intera attività. Il titolare, un 32enne di Ottaviano, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Secondo gli investigatori qui venivano anche “truccati” alcuni enduro, tipologia di moto che invade e rovina la Foresta Demaniale di Roccarainola, altra battaglia storica dei forestali di Roccarainola.

Per quanto riguarda la carrozzeria di Pozzuoli, i carabinieri del Nucleo Forestale di Pozzuoli, insieme alla stazione carabinieri territoriale di Pozzuoli, hanno riscontrato che operava senza autorizzazione per lo scarico in pubblica fogna e senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Anche in questo caso, i militari hanno operato il sequestro di tutte le attrezzature che potenzialmente potevano emettere sostanze inquinanti nell’atmosfera. Per quanto riguarda l’allaccio abusivo alla pubblica fogna, sono state effettuate delle prescrizioni. Il rappresentante legale della società, un 60enne del posto, è stato denunciato per violazione delle norme previste dal Codice dell’Ambiente.