Arcangelo Riposo, 17 anni, è deceduto nel pomeriggio di ieri a San Giuseppe Vesuviano nel corso di un incidente stradale. Il fatto è avvenuto in via Croce Rossa: per cause in corso di accertamento il giovane attore di teatro di Terzigno, che era a bordo del proprio scooter ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra decedendo sul colpo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.