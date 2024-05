ROCCARAINOLA (Nello Lauro) Una notte di fuoco e di paura a Roccarainola. Poco dopo le 4 del mattino i carabinieri della stazione di Roccarainola sono intervenuti in via Marconi per l’incendio di un’autovettura. Si tratta di una Renault “Capture” di un professionista 37enne di Roccarainola. Secondo una prima ricostruzione un uomo avrebbe sfondato un vetro dell’auto, cosparso di benzina l’interno e appiccato il rogo che ha di fatto incenerito la vettura prima di dileguarsi a bordo di un’auto nel silenzio della notte. Non ci sono persone ferite. Indagini in corso dei militari dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica e la matrice del gesto.