ROCCARAINOLA (alads) – Una serata nel segno delle emozioni e dei ricordi. In questo clima si è svolta domenica 19 maggio al museo multimediale di Roccarainola la premiazione della quinta edizione del premio “Clemente De Rosa”, il concorso letterario organizzato dall’associazione socio-culturale “L’Incontro” con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Roccarainola, che ha visto vincere per le scuole secondarie di primo grado Laura Ardolino (I.c.“Bovio-Pontillo-Pascoli” Cicciano) e per le scuole secondarie di secondo grado Felice Auriemma (liceo “Alfonso Maria de’ Liguori” Acerra). Il premio, ripreso dopo tre anni di stop forzato dovuto al covid 19, è nato per tenere vivo il ricordo di Clemente De Rosa che, morto a 20 anni in un incidente stradale avvenuto nel 2012, aveva una grande passione per la scrittura. “Influenza social: riflessioni sull’impatto nella società moderna dei social media”, questo è l’argomento su cui si sono confrontati tutti gli studenti campani che si sono iscritti al concorso: hanno partecipato allievi del liceo “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra, del liceo “Carducci” di Nola, dell’Ipsseoa “Carmine Russo” di Cicciano, dell’Isis “Leone-Nobile” di Nola, degli istituti comprensivi “Giovanni XXIII” di Baiano, “Merliano Tansillo” di Nola, “Bovio-Pontillo-Pascoli” di Cicciano, “Mons. Pasquale Guerriero” di Avella e “San Giovanni” di Roccarainola. Tanti gli elaborati esaminati dalla giuria composta da Geremia Napolitano, psicologo psicoterapeuta; Stefania Spisto, editrice; Anna Sirignano, psicologa; Vincenzo Miele, digital manager. Il papà Luigi si è emozionato nel vedere tanta partecipazione nel ricordare Clemente che continua a vivere in quanti lo hanno conosciuto, anche grazie ai suoi scritti: “Del resto, io ho solo 18anni, e tante cose da farmi maturare in testa. Non ho ancora un’ideologia politica, ad esempio. Non ho letto ancora la metà dei libri che vorrei aver letto…non ho nemmeno ancora finito il liceo. In compenso ho fatto tante altre cose, tantissime, se mi guardo intorno. Ma ne devo fare ancora altre, ed altre ancora. E scrivere altre lettere, magari, e altre ancora…”. Il presidente de “L’Incontro” Aniello Miele, sottolineando l’impegno di Luigi De Rosa che dal 2015 promuove il concorso letterario in memoria di suo figlio, ha ricordato che “quest’anno sono 12 anni che Clemente ci ha lasciati. A soli 20 anni Clemente aveva un programma tutto suo su Radio Entropia che, per ricordarlo nel giorno della sua scomparsa, decise di mandare in onda i suoi programmi per poter ascoltare ancora la sua voce. Era un ragazzo molto attivo nel sociale e pieno di amici. Noi continuiamo a scrivere per lui e con lui perché come dice anche il nostro motto ‘Chi ama non dimentica’”.

I PREMIATI

SCUOLE SUPERIORI SECONDO GRADO

1° classificato: Felice Auriemma – Liceo Scientifico, Classico e Linguistico Statale “Alfonso Maria dè Liguori” II/B – Acerra

2° classificata: Maria Teresa Scala – Liceo Classico e Liceo Scienze Umane “G. Carducci” V/E – Nola

2 classificata ex-equo: Sabrina Riemma – Liceo Scientifico, Classico e Linguistico “Alfonso Maria De’ Liguori” III/C – Acerra

3 classificata: Roberta De Maria – Liceo Scientifico, Classico e Linguistico Statale “Alfonso Maria dè Liguori” IV/F – Acerra

4° classificato: Rini Mst Tabasum Tasmeri – liceo Classico e Liceo Scienze Umane “G. Carducci” V/E – Nola

4° classificata ex-equo: Valeria Guadagni – Liceo Scientifico, Classico e Linguistico Statale “Alfonso Maria dè Liguori” IV/A – Acerra

SCUOLE SUPERIORI PRIMO GRADO

1° classificata: Laura Ardolino – Istituto Comprensivo Statale “Bovio-Pontillo Castoria_Pascoli” III/E – Cicciano

2° classificato: Umberto Carelli – Istituto Comprensivo Statale “Bovio-Pontillo Castoria_Pascoli” III/E – Cicciano

3° classificata: Luisa Esposito – Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni 1” Roccarainola – Tufino