Caccia con richiamo elettronico illegale, denunciato 39enne

I militari della stazione carabinieri di Marigliano e del nucleo carabinieri Forestali di Napoli, in collaborazione con le guardie venatorie della Lipu di Napoli, durante un servizio mirato finalizzato alla tutela della fauna selvatica omeoterma e maltrattamento animali effettuato nell’agro di alcuni Comuni ricadenti nell’ambito della Provincia di Napoli, hanno sorpreso due cacciatori. Uno dei due cacciava in modo illecito utilizzando un richiamo elettronico per uccelli il cui uso è severamente proibito dalla legge 157/92 che disciplina proprio l’attività venatoria. Su uno dei due, munito di fucile e in chiaro atteggiamento da caccia, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione personale trovando, all’interno degli indumenti, il richiamo acustico e un telecomando. Alla luce di quanto descritto i militari intervenuti hanno denunciato il 39enne per attività venatoria con l’ausilio di mezzi non consentiti e sequestrato il fucile descritto oltre a 3 cartucce calibro 12 a piombo spezzato.