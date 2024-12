Un party interamente in rosa per testimoniare l’impegno nella lotta al tumore al seno: è quello andato in scena a Casa Caldarelli, noto locale di Nola che per il secondo anno consecutivo ha abbracciato il progetto dell’associazione United for Life presieduta da Angela Carbone per raccogliere fondi da destinare ai progetti della Breast Unit dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Nasce così il “Pink Christmas Party” che già lo scorso anno ha suscitato grande successo registrando numeri record. E l’edizione 2024 non ha disatteso le aspettative coinvolgendo il mondo dell’impresa e dell’associazionismo. L’evento condotto dalla giornalista Autilia Napolitano con la firma della weedding planner Pina Pascarella si è trasformato in un palcoscenico di solidarietà dove il gusto ha incontrato le tipicità gastronomiche locali preparate dallo chef Vincenzo Pagano ma anche la musica e l’arte creativa in un’atmosfera di grande emozione. Nel corso della serata a cui hanno preso parte i medici del presidio ospedaliero napoletano – Salvatore Minelli, Martino Trunfio e Michele Liguori oltre a buona parte dello staff – è stato anche annunciato il panettone rosa del pastrychef Raffaele Caldarelli. Con una donazione minima di 22 euro, chi lo acquisterà contribuirà a sostenere I progetti di prevenzione portati avanti dall’associazione. “Un patto di amicizia ma soprattutto di solidarietà che guarda alle tante donne, ancora troppe purtroppo, che stanno vivendo un momento difficile della loro vita – spiegano gli organizzatori – il nostro è un messaggio chiaro e preciso: dal cancro si può guarire. Bisogna crederci e affidarsi alla prevenzione, l’unica arma a nostra disposizione. ‘Ricordati di te’ non è uno spot, ma lo slogan scelto anche quest’anno che accompagna il percorso di un anno intero e non di un evento circoscritto. Facciamolo nostro e teniamoci stretta la vita”.