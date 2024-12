L’istituto comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella si conferma un punto di riferimento per l’istruzione di qualità nel territorio, grazie a un’offerta formativa ricca e diversificata, pensata per stimolare curiosità, competenze e creatività in ogni alunno.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE – Tra i pilastri della proposta formativa ci sono i corsi Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), progettati per preparare gli studenti alle sfide del futuro attraverso il pensiero logico, la sperimentazione e la soluzione creativa dei problemi. A questi si affiancano corsi di lingua inglese, fondamentali per aprire le porte a un mondo globalizzato, e attività che valorizzano la cultura e le abilità manuali, come il corso di ceramica e il corso di latino, quest’ultimo mirato a rafforzare il pensiero critico e le basi culturali degli studenti.

LABORATORI E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA – L’istituto vanta strutture all’avanguardia che arricchiscono l’esperienza didattica: laboratorio Stem, uno spazio dedicato alla scoperta scientifica e alla tecnologia; laboratorio informatico, attrezzato per favorire l’apprendimento delle competenze digitali; aula musicale, un ambiente che stimola la creatività sonora e lo spirito collaborativo; aula di manipolazione manuale, dedicata alle attività artistiche e artigianali. Inoltre, tutte le aule sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (Lim), uno strumento fondamentale per una didattica dinamica, inclusiva e coinvolgente.

OPEN DAY – La dirigente scolastica, Maria Grazia Avallone, invita calorosamente le famiglie a partecipare all’Open Day del 14 dicembre 2024, dalle ore 9 alle 12. Durante la mattinata, sarà possibile visitare i tre plessi della scuola e scoprire da vicino tutte le attività e i progetti che arricchiscono l’offerta formativa. Ad accogliere le famiglie ci saranno gli alunni, i professori e la dirigente stessa, che guideranno i visitatori attraverso laboratori e spazi didattici, proponendo esperienze interattive e presentando il cuore pulsante della nostra scuola.