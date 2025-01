Esplosione in un’abitazione dopo fuga di gas in cucina: due feriti

Nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, un’esplosione ha scosso un’abitazione a due piani in corso Plebiscito, nel comune di Teora, in provincia di Avellino. La deflagrazione, probabilmente causata da una fuga di gas sprigionatasi dal piano cottura, ha ferito due uomini presenti in casa: un 47enne e un 23enne. Entrambi hanno riportato ustioni e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino dai sanitari del 118, ma non sono in pericolo di vita. I vigili del fuoco del distaccamento di Lioni hanno messo in sicurezza l’edificio. Dopo un accurato sopralluogo, è stato confermato che la struttura non ha subito danni significativi e che non si rende necessaria l’evacuazione delle abitazioni circostanti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute due ambulanze del 118, i carabinieri delle stazioni di Teora e Morra De Sanctis e i tecnici del gas e dell’energia elettrica, che hanno isolato le utenze per garantire la sicurezza dell’area. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’esplosione.