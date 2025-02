Un passatempo pericoloso che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Tre ragazzini, un 17enne e due 16enni, sono stati denunciati dai carabinieri a Procida per aver lanciato pietre dal belvedere di via Salita Castello verso il borgo della Corricella, mettendo in pericolo chi si trovava di sotto. L’episodio è stato segnalato ai militari, che hanno subito avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dalle riprese è emerso che i tre giovani avevano scagliato più volte le pietre, causando danni anche alla tettoia in legno di un noto ristorante. Identificati e rintracciati, i minorenni – tutti studenti – sono stati affidati ai genitori e ora dovranno rispondere delle loro azioni.

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI: 3 NEI GUAI – Sempre a Procida, nel corso di altri controlli, i carabinieri hanno denunciato tre persone per gestione illecita di rifiuti. I tre sono stati fermati in via Vittorio Emanuele mentre trasportavano, a bordo di un autocarro, materiale di risulta edile, suppellettili e apparecchiature elettroniche senza alcuna autorizzazione. Il mezzo è stato sequestrato.

DROGA E RESISTENZA: ARRESTATO 28ENNE – Nel vicino porto commerciale di Ischia, invece, i carabinieri hanno arrestato un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, appena sbarcato da un aliscafo proveniente da Napoli, ha cercato di sfuggire ai controlli, allontanandosi in fretta. I militari lo hanno inseguito e, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. Perquisito, il 28enne è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina ed eroina, nascoste nelle maniche del giubbotto, e di un coltello a serramanico lungo 16 centimetri. Nel corso dell’arresto, due carabinieri sono rimasti feriti, riportando prognosi rispettivamente di 7 e 5 giorni.