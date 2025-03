Cesa, perde controllo auto e finisce contro un palo: muore 30enne

Un incidente mortale ha scosso la comunità di Cesa (Caserta) nella notte, dove un 30enne ha perso la vita dopo un violento impatto contro un palo in cemento dell’Enel. La vittima, Emidio Monterosso, residente a Sant’Arpino, stava percorrendo il ponte che collega Cesa con Aversa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro la struttura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso. I tecnici del Comune sono giunti poco dopo per mettere in sicurezza il palo, gravemente danneggiato e a rischio crollo. Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima e alla comunità di Sant’Arpino, colpita dal lutto.