Incidente in scooter a Sant’Anastasia: 16enne in codice rosso

Paura a Sant’Anastasia, dove due ragazze di 16 anni sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale. L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 222,30, in via dei Romani: per cause ancora in fase di accertamento, le giovani hanno perso il controllo dello scooter su cui viaggiavano, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i soccorritori del 118, che hanno trasportato le due ragazze in ospedale. Una ha riportato contusioni al naso, mentre l’amica versa in condizioni più serie: ricoverata in codice rosso, ha subito la lacerazione del fegato e contusioni multiple su tutto il corpo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.