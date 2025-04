La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di disastro colposo e omicidio plurimo colposo in relazione alla sciagura della funivia del Monte Faito che ha provocato quattro vittime e un ferito che versa in condizioni critiche. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato e sul luogo della sciagura si è recato il procuratore capo Nunzio Fragliasso accompagnato dal procuratore aggiunto Giovanni Cilenti e dal sostituto procuratore Giuliano Schioppi.

LE REAZIONI ISTITUZIONALI – Le reazioni non si sono fatte attendere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in missione a Washington, ha espresso “vicinanza e condoglianze alle famiglie delle vittime”, restando in contatto con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e con il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano. Parole di dolore e richiesta di verità sono arrivate anche dal vicepremier Matteo Salvini, che ha parlato di “una tragedia terribile” e ha chiesto “un report dettagliato per accertare eventuali responsabilità in tempi rapidi”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha seguito la vicenda in contatto diretto con il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, mentre Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza” alle famiglie e ai soccorritori. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ricordato il valore simbolico del Monte Faito, “custode di bellezze naturali oggi violato da una sciagura devastante”.

IL DOLORE DI CHI GESTISCE E DI CHI ACCUSA – “Per la Campania è stata una giornata davvero tragica e dolorosa a causa del drammatico incidente che si è verificato sulla funivia del Faito. Il nostro primo pensiero va alle quattro persone decedute nell’incidente, alla persona ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare e a tutti i loro familiari. Stiamo seguendo costantemente e in prima persona, con il sopralluogo a Castellammare di Stabia e poi con la visita all’Ospedale del Mare, l’evolversi della situazione. Siamo grati ai soccorritori, intervenuti tempestivamente e in condizioni difficili. Hanno fatto un lavoro encomiabile. Ora si tratta di capire quello che è successo. Ogni accertamento su quanto accaduto verrà fatto con la massima celerità e con assoluto rigore”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Una tragedia inimmaginabile”, ha commentato Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, la società che gestisce l’impianto, ricordando che la funivia ha trasportato oltre 100mila passeggeri nel 2024. “Tutto era in regola – ha assicurato – anche i test post-riapertura erano stati effettuati. I nostri operatori sono di altissimo livello tecnico e umano”. Ma non tutti sono convinti. Il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi, ha parlato di “tragedia che doveva e poteva essere evitata”, annunciando la richiesta di una Commissione d’inchiesta e chiedendo conto dei controlli e delle autorizzazioni concesse nonostante il maltempo dei giorni scorsi. Durissima la posizione della consigliera indipendente Marì Muscarà, che ha chiesto le dimissioni immediate di De Gregorio: “È una vergogna con nomi e cognomi. Dopo lavori straordinari e milioni investiti, dov’è la sicurezza promessa?”.

IL PESO DI UN DOLORE COLLETTIVO – “Una ferita aperta per l’intero territori” – ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco metropolitano di Napoli, annunciando la sua presenza sul posto in serata. Sul luogo della tragedia, anche il consigliere delegato alla Protezione civile Salvatore Flocco. Cordoglio anche da Cgil, Cisl e Uil, che hanno espresso dolore per la morte dell’operatore e chiesto risposte certe: “Non si può continuare a morire per assenza di sicurezza”, ha detto il segretario Fit Cisl Campania, Massimo Aversa. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, parlano di “dolore profondo per una tragedia che ci tocca nel cuore”, ringraziando i soccorritori per il lavoro svolto.