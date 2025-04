Agenzia sicurezza, verifiche su funivia Faito fatte a marzo 2024

“Nel mese di marzo 2024, la funivia del monte Faito è stata oggetto di verifica da parte degli ispettori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), come previsto dalla normativa vigente che stabilisce l’obbligo di ispezioni dirette sugli impianti ogni tre anni”. Lo rende noto la stessa Agenzia in una nota in cui si sottolinea come “relativamente ai controlli del 2025, in linea con quanto previsto dai regolamenti, la società esercente Eav abbia trasmesso in data 8 aprile 2025 tutta la documentazione necessaria, comprensiva dell’esito dei controlli manutentivi ordinari e straordinari, nonché delle prove non distruttive eseguite sui cavi”. “Tali verifiche – si precisa – sono state accompagnate da apposite relazioni firmate dal direttore di esercizio, che assevera la piena idoneità dell’impianto alla prosecuzione dell’attività in sicurezza. Tutte le dichiarazioni, relazioni tecniche e documentazione di supporto – sia da parte del direttore di esercizio dell’esercente sia da parte dei tecnici incaricati per la manutenzione – sono state regolarmente acquisite agli atti da Ansfisa. Attualmente – si conclude la nota – una delegazione dell’Agenzia, composta da funzionari e tecnici esperti, si sta recando sul posto per effettuare ulteriori accertamenti in sito, nell’ambito delle attività di vigilanza e verifica previste dalla normativa”.