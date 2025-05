Rifiuti edili e metalli ferrosi fuori norma: blitz dei Noe ad Avella

Ad Avella, in località Santa, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno scoperto gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti presso un impianto autorizzato al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. L’ispezione, avvenuta nella mattinata del 6 maggio, ha portato al sequestro preventivo di tre aree non autorizzate, estese complessivamente per circa 140 metri quadrati, dove erano stati illecitamente accumulati rifiuti per un volume totale superiore a 950 metri cubi. Secondo quanto accertato – allo stato delle indagini – dai militari del Noe, i rifiuti stoccati abusivamente erano costituiti da materiali misti provenienti da attività di costruzione e demolizione, oltre che da metalli ferrosi. Il deposito era avvenuto in spazi non destinati alle attività dell’impianto, né tantomeno muniti delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa ambientale. Tali operazioni, preliminari al recupero o alla messa in riserva dei materiali, sono risultate in palese violazione delle disposizioni di legge che regolano la gestione dei rifiuti speciali. La titolare della società che gestisce l’impianto è stata deferita all’autorità giudiziaria per le condotte illecite contestate. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione ambientale coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, finalizzate a contrastare pratiche che possono arrecare danni al territorio e alla salute pubblica. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori responsabilità e verificare l’eventuale presenza di impatti ambientali.