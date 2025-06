Pasta, farina e ketamina: sequestrati 100 chili della “droga dei ricchi”

Dietro una finta esportazione di eccellenze italiane si celava un traffico milionario di ketamina: la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato un maxi carico diretto negli Usa, nascosto tra le confezioni di pasta e farina. Il sequestro è avvenuto nei giorni scorsi durante un controllo mirato condotto dai militari del gruppo di Frattamaggiore, che hanno fatto irruzione in un hub logistico situato nell’area a nord della provincia partenopea. Tra i numerosi colli pronti per la spedizione, alcune spedizioni destinate a Los Angeles hanno insospettito gli operatori per via del valore dichiarato e del contenuto anomalo. Approfonditi i controlli, anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, i finanzieri hanno scoperto che oltre 100 chilogrammi di ketamina erano stati occultati all’interno di confezioni sigillate di prodotti alimentari tipici del Made in Italy, come pasta e farina. Le analisi di laboratorio hanno confermato che si trattava della potente sostanza stupefacente, oggi largamente utilizzata per la produzione della cosiddetta “cocaina rosa”, nota come la “droga dei ricchi” per il prezzo che può raggiungere sul mercato: fino a 400 euro al grammo. Una volta immessa nel circuito internazionale, la ketamina sequestrata avrebbe garantito alla criminalità un guadagno di svariati milioni di euro. L’operazione mette ancora una volta in luce l’inventiva delle organizzazioni criminali nel camuffare i propri traffici dietro il volto rassicurante del commercio internazionale.