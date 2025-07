CASALNUOVO (rgl) – Un altro traguardo significativo per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: è stato completato lo scavo della galleria Casalnuovo, lunga circa 650 metri e situata nel tratto Napoli–Cancello, considerato uno dei più strategici dell’intero tracciato. Si tratta della prima galleria in Italia realizzata interamente con tecnica iperbarica, un metodo all’avanguardia che consente di scavare in condizioni asciutte anche in presenza della falda acquifera, grazie all’uso di aria compressa. Lo scavo è stato eseguito 24 ore su 24, sette giorni su sette, in una zona densamente urbanizzata, con una particolare attenzione all’ambiente: niente emissioni, mezzi completamente elettrici e totale isolamento tra i materiali di scavo e le acque sotterranee. Per garantire la sicurezza dei lavoratori, è stato predisposto un rigido sistema di accesso pressurizzato e un protocollo sanitario di monitoraggio costante. Il cantiere del lotto Napoli–Cancello, finanziato con circa 500 milioni di euro da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e diretto da Italferr (entrambe società del Gruppo FS Italiane), è affidato al Consorzio NACAV guidato da Webuild. Oltre alla galleria, sono già in corso le operazioni di posa dei binari verso Napoli: ad oggi, sono stati installati oltre 10 chilometri e il completamento è atteso entro l’estate. Il passo successivo sarà l’attivazione della tratta Napoli–Cancello nei primi mesi del 2026, che permetterà finalmente ai treni AV/AC Napoli–Bari di raggiungere la stazione di Napoli Afragola, destinata a diventare un vero snodo strategico per la mobilità Nord–Sud e per i collegamenti tra trasporto regionale e nazionale. Con l’entrata in funzione delle nuove stazioni di Acerra e Casalnuovo, aumenterà anche l’accessibilità per i cittadini dell’area metropolitana compresa tra Casoria, Afragola, Caivano e Acerra. Un beneficio che si somma a quello dell’intera opera: 145 km di nuova ferrovia, 15 gallerie, 25 viadotti, 20 stazioni e fermate, per un progetto che rientra nel Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e che beneficia anche di finanziamenti PNRR. Con l’attivazione della tratta Cancello–Frasso entro fine 2025, sarà possibile viaggiare da Bari a Napoli in 2h 40’. Una volta completata la linea, i tempi si ridurranno ancora: 2 ore da Bari a Napoli, 3 ore per arrivare a Roma, 4 ore da Lecce o Taranto verso la Capitale.