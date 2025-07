NAPOLI (rgl) – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti nelle zone a più alta densità turistica del capoluogo partenopeo. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli in aree nevralgiche come il lungomare Caracciolo e la centralissima via Toledo, con particolare attenzione alle ore serali e nei fine settimana, quando l’affluenza di cittadini e turisti è massima. I “baschi verdi” del gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 18.000 articoli contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza, tra cui cover per cellulari, occhiali da sole, borse, cinture e articoli di bigiotteria. Tra la merce irregolare figurano anche circa mille magliette e gadget falsificati della SSC Napoli, club calcistico simbolo della città. L’attività investigativa ha portato a 6 denunce penali per i reati di contraffazione e ricettazione, e alla segnalazione di 10 soggetti per esercizio di attività commerciale non autorizzata. Durante uno degli interventi, in via Toledo, un cittadino del Bangladesh è stato sorpreso mentre vendeva prodotti contraffatti. Alla richiesta di identificazione da parte dei finanzieri, l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo divincolandosi e tentando la fuga tra la folla. È stato però prontamente raggiunto, identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Tra le persone coinvolte figura anche un altro cittadino del Bangladesh, risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione.