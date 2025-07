NAPOLI (rgl) – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nell’area portuale di Napoli. In risposta a recenti episodi di microcriminalità e all’evidente degrado che interessa il cuore del traffico turistico e commerciale della città, il comando provinciale ha rafforzato le attività di contrasto all’illegalità economica, schierando il I Gruppo e il Gruppo Pronto Impiego. Tra il 20 e il 23 luglio, i militari hanno passato al setaccio via San Nicola alla Dogana e le aree limitrofe, controllando 155 persone e 108 veicoli. L’intervento ha portato a 13 verbali per violazioni al Codice della Strada, al sequestro di un’auto priva di assicurazione e, soprattutto, a una serie di accertamenti che disegnano un quadro di diffusa illegalità urbana. Nove i titolari di autorimesse sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico e pubblicità non autorizzata. Le vetture dei clienti venivano lasciate in doppia fila, sui marciapiedi o addirittura nei parcheggi a pagamento (strisce blu), mentre tratti di strada venivano “riservati” con coni e segnaletica luminosa non a norma, contribuendo a creare caos viario e visivo. Ma non è tutto. I finanzieri hanno individuato anche quattro parcheggiatori abusivi, due dei quali recidivi e dunque denunciati. Un fenomeno radicato, spesso tollerato, ma che incide sul senso di sicurezza e sul decoro urbano, specialmente in una zona cruciale come quella portuale. Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato 60 articoli contraffatti, tra borse e magliette con loghi della SSC Napoli, denunciando due soggetti per contraffazione e ricettazione. Altri 500 accessori di abbigliamento sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre due cittadini extracomunitari sono stati segnalati per commercio abusivo su area pubblica.