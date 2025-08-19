MELITO (alads) – Un pappagallo in fuga, una lite familiare che diventa tragedia. È questo il retroscena che emerge sull’omicidio dell’ispettore di polizia Ciro Luongo, 58 anni, accoltellato al cuore lunedì sera a Melito di Napoli dal figlio della sua compagna. Dietro la violenza che ha strappato alla comunità un uomo stimato e un poliziotto di esperienza ci sarebbe stata una discussione nata da un dettaglio apparentemente banale: la fuga di un pappagallo. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il giovane Roberto Marchese, 21 anni, non avrebbe chiuso correttamente la porta-finestra della camera da letto, permettendo all’animale di scappare. Un episodio che, però, si innestava in dissidi familiari già esistenti e mai del tutto sopiti. Da qui l’ennesimo confronto acceso, degenerato in insulti e urla fino all’aggressione mortale: un colpo al petto con un coltello da cucina lungo circa trenta centimetri ha tolto la vita all’ispettore. Il giovane, dopo il delitto, era fuggito ma è stato rintracciato e fermato al termine di un lungo interrogatorio in questura a Napoli, nell’ambito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Cesare Sirignano della Procura di Napoli Nord. Determinanti per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono state anche le parole di un testimone oculare: il figlio di Luongo e della sua compagna, che ha assistito alla lite esplosa per l’animale. Ora il ventunenne è in stato di fermo, accusato di omicidio volontario.