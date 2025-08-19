AVELLA (Nello Lauro) – Nella settimana di Ferragosto la quiete della zona delle cooperative ad Avella è stata interrotta da rumori insoliti. Erano circa le 19 quando un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio e in forza al comando provinciale di Salerno, ha intuito che qualcosa non andava. Dalla casa dei suoi vicini, partiti per le vacanze, arrivavano colpi sospetti, passi veloci, voci soffocate. Senza esitare, il militare è uscito di casa e si è trovato davanti alcune figure incappucciate, sorprese nel tentativo di portare via oggetti dall’abitazione. Con fermezza si è qualificato: “Carabinieri!”. Una parola che ha bastato a far scattare il panico tra i malviventi, che sono fuggiti di corsa a bordo di un’Audi, lasciando dietro di sé solo pochi oggetti trafugati. Subito dopo, il maresciallo ha allertato i rinforzi della compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per identificare i ladri e ricostruire l’accaduto. Un gesto di sangue freddo e dedizione al dovere del militare che anche fuori dal servizio non ha esitato a intervenire per difendere la comunità.