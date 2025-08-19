Volla, abusivismo edilizio in pieno centro: scatta il sequestro

VOLLA (rgl) – Agosto di controlli serrati a Volla. Non solo vacanze e turismo: nel pieno dell’estate 2025 la Polizia Locale, guidata dal comandante tenente colonello Giuseppe Formisano, intensifica le verifiche contro l’abusivismo edilizio e i reati ambientali, con l’obiettivo di tutelare il territorio e garantire la legalità. Nel corso di uno degli ultimi sopralluoghi, gli agenti hanno individuato una nuova costruzione in pieno centro urbano che presentava gravi irregolarità rispetto ai titoli edilizi concessi. In particolare, la volumetria realizzata è risultata superiore a quella autorizzata e, secondo i rilievi tecnici, l’edificio mostrava profili di criticità sotto il punto di vista edilizio-urbanistico. A fronte delle violazioni riscontrate, è stata inoltrata notizia di reato all’autorità giudiziaria competente e disposto il sequestro dell’immobile. Dal comando assicurano che i controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto.