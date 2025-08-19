Alta Velocità al Sud: 1,6 miliardi per la nuova Galleria Santomarco

ROMA (rgl) – Un passo fondamentale per colmare il divario infrastrutturale tra Nord e Sud. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato al Consorzio Santomarco – costituito da Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti & C. e Seli Overseas – la gara da 1,6 miliardi di euro per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco, un’opera strategica lungo la linea Cosenza-Paola/San Lucido, che sarà parte integrante del futuro collegamento ad Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria.

IL PROGETTO – Il tracciato prevede 22 chilometri complessivi, di cui 17 in galleria e i restanti 5 in superficie. La nuova infrastruttura interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, tutti in provincia di Cosenza. Elemento centrale sarà la costruzione di una nuova stazione AV a Montalto Uffugo, collegata al polo universitario di Rende e pensata come hub di mobilità per l’area urbana cosentina. L’attivazione della galleria è prevista nel 2032.

SALERNO-REGGIO CALABRIA – La Galleria Santomarco è solo un tassello del più ampio progetto di Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria, inserito nel Corridoio europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo, fondamentale per connettere il Sud Italia con l’Europa del Nord. L’intero itinerario è suddiviso in lotti funzionali: IL Lotto 1A Battipaglia-Romagnano (2,9 miliardi di euro), già in fase realizzativa con fondi PNRR. Prevede 35 km di nuova linea AV, di cui 18 in galleria, e un bivio di interconnessione verso Potenza e Metaponto. Poi c’è il Lotto 1B Romagnano-Buonabitacolo (48 km, di cui 18 sotterranei e 30 in superficie), con la nuova stazione AV di Vallo di Diano. Segue il Lotto 1C Buonabitacolo-Praia a Mare (46 km, di cui 37 in galleria), che attraverserà le province di Salerno, Potenza e Cosenza. Infine la nuova galleria Santomarco, aggiudicata ora, che si svilupperà tra Cosenza e Paola/San Lucido. Sono inoltre in corso aggiornamenti al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP) per definire i restanti tracciati fino a Reggio Calabria.

I BENEFICI E GLI OBIETTIVI – Il nuovo collegamento consentirà: una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza fra Roma e Reggio Calabria, un incremento del numero dei treni AV lungo l’asse Nord-Sud, una maggiore efficienza e regolarità del servizio, un aumento del traffico merci su ferro, con benefici soprattutto per il porto di Gioia Tauro e più accessibilità per aree strategiche come il Cilento, il Vallo di Diano, il Cosentino, il Reggino e la costa ionica. La nuova linea rientra tra le opere strategiche del progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sotto la guida del Commissario Straordinario di Governo Lucio Menta. L’iniziativa mira a raccontare in modo semplice e trasparente l’evoluzione dei grandi cantieri, avvicinando cittadini e istituzioni e mostrando l’impatto positivo delle opere sullo sviluppo economico e sociale.