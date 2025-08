BENEVENTO (rgl) – con l’accusa di peculato aggravato e continuato. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, al termine di un’udienza camerale. L’operazione è scaturita da una segnalazione interna dell’ospedale, che aveva rilevato anomalie nella gestione dei materiali sanitari in concomitanza con i turni della dipendente. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Benevento e coordinate dalla Procura, hanno portato a mesi di appostamenti, intercettazioni ambientali e telefoniche all’interno del reparto. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la donna avrebbe più volte prelevato dispositivi medici, sanitari e medicinali durante il turno di servizio, nascondendoli in uno zaino per poi portarli con sé all’uscita dall’ospedale. Il 29 luglio, al termine del turno, l’infermiera è stata fermata e controllata dagli agenti: all’interno dello zaino è stato trovato un ingente quantitativo di materiale sanitario, successivamente identificato come proveniente dal reparto di Medicina Interna del “San Pio”. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore materiale ospedaliero, che è stato poi riconosciuto e restituito all’Azienda Ospedaliera per il riutilizzo a fini clinici.