CASERTA (rgl) – Il futuro della mobilità urbana fa tappa a Caserta. Questa mattina, presso la sede operativa di AirCampania, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone e l’amministratore unico Anthony Acconcia hanno presentato i 20 nuovi autobus elettrici entrati a far parte della flotta aziendale grazie alla consegna di ACaMIR. I veicoli, modello e-Atak della Karsan, entreranno nei prossimi giorni in servizio nel circuito urbano di Caserta e promettono di rivoluzionare il trasporto cittadino: otto metri di lunghezza, pianale ribassato, capienza fino a 50 passeggeri e un motore elettrico da 230 kW con batterie agli ioni di litio da 220 kWh che assicurano un’autonomia di circa 300 chilometri. La ricarica completa varia dalle 3 alle 5 ore a seconda della tecnologia utilizzata. Dotati di telecamere di sicurezza, conta passeggeri e del Sistema Intelligente di Trasporto della Campania (ITS-C), i nuovi bus consentiranno il monitoraggio in tempo reale della flotta e offriranno agli utenti servizi di infomobilità aggiornati.

“Con l’arrivo dei mezzi elettrici facciamo un passo avanti concreto nella transizione ecologica – ha sottolineato Anthony Acconcia –. Negli ultimi quattro anni abbiamo consegnato quasi 500 nuovi autobus, rinnovando il 60% del parco mezzi con un investimento complessivo di 102,5 milioni di euro. L’età media della flotta è passata da 13,7 a 9 anni, sotto la media nazionale. È la prova di una strategia precisa voluta dal presidente De Luca: costruire un trasporto pubblico moderno, sostenibile e competitivo”. Air Campania, oggi player regionale del TPL con oltre 800 autobus e 36 milioni di chilometri eserciti, guarda anche all’innovazione digitale: da ottobre sarà disponibile una nuova App per seguire le corse in tempo reale, mentre è in corso la sperimentazione delle paline intelligenti a energia solare già installate ad Avellino e Caserta. La Regione ha stanziato 25 milioni di euro per estendere il progetto su tutto il territorio. “Il rinnovo del parco rotabile e l’introduzione di nuove tecnologie – ha concluso Acconcia – non sono solo un investimento sulla qualità del servizio, ma anche sulla qualità della vita dei cittadini”.