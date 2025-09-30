BENEVENTO (rgl) – Una tragedia scuote il piccolo paese di Paupisi: Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa a colpi di oggetto contundente, probabilmente una pietra, all’interno della propria abitazione. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il marito, Salvatore Ocone, principale sospettato del femminicidio, al momento irreperibile insieme ai due figli minorenni della coppia, di 15 e 16 anni. Il drammatico ritrovamento del corpo è avvenuto grazie alla suocera della vittima, che, insospettita da rumori sospetti, ha trovato Elisa e ha subito chiesto aiuto a un vicino che ha allertato i carabinieri. Le ricerche di Ocone e dei due ragazzi sono immediate e serrate: sul territorio operano pattuglie dei miliati, unità cinofile e un elicottero del Nucleo di Pontecagnano. Al momento non è chiaro se i figli si trovino con il padre o altrove. Secondo quanto emerge dagli investigatori, Elisa potrebbe essere stata colpita mentre si trovava a letto. Il sospetto coinvolge direttamente Salvatore Ocone, di cui ieri mattina l’auto è stata avvistata in paese alle sei. Il sindaco Salvatore Coletta ha dichiarato: “Nulla lasciava presagire un fatto del genere. Ho partecipato a feste in paese con la coppia e li ho sempre visti tranquilli”. Le immagini del profilo Facebook della vittima mostrano momenti di apparente felicità: compleanni e festeggiamenti di famiglia insieme ai figli. Ora, però, la comunità è sotto shock e le autorità cercano risposte, mentre l’attenzione si concentra sulla localizzazione del marito e dei due giovani, affinché la tragedia non si aggravi ulteriormente. Le indagini sono in corso e la priorità degli inquirenti resta la sicurezza dei minorenni e il rintraccio del sospettato.